Джеймс Кэмерон об успехе Avatar 2: «Мы возвращаемся в кинотеатры»

Фото: кадр из фильма «Аватар 2»

За три недели в прокате сиквел «Аватара» заработал болеe $1,7 млрд. Это позволит Кэмерону снять еще три части фантастической истории.При этом он подчеркнул, что его радуют не столько финансовые показатели, сколько возвращение людей в кинотеатры. По его словам, это происходит по всему миру, даже в Китае, несмотря на новую вспышку ковида. Тем самым люди говорят о своей потребности посещать кинотеатры.«Хватит уже стримить! Я устал сидеть на заднице», — добавил постановщик.Ранее он объяснил, что снимал одновременно вторую, третью и частично четвертую части «Аватара», чтобы дети и подростки, задействованные в съемках, не успели вырасти. В триквеле режиссер обещал показать других наʼви — племя огня, олицетворяющее темную сторону Пандоры.