Ушел из жизни актер Томского театра драмы Григорий Зубарев

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Актер умер 10 января. Прощание с ним пройдет 12 января в Богоявленском соборе.«Григорий Иванович до последних дней участвовал в театральной жизни, играл на сцене», — отмечается в некрологе.Зубарев окончил студию при Ставропольском драмтеатре. В 1973 году переехал в Томск, где поступил на службу в Театр драмы, которому посвятил почти 50 лет. За годы творческой карьеры он воплотил более 100 сценических образов. В 1980-е годы Зубарев освоил новую сферу в театральной работе и занялся организацией гастролей театра, продолжив выступать на сцене.6 января скончались сценаристка Наталия Рязанцева («Долгие проводы») и актер Михаил Дроботов («Ликвидация»).