В Сети дебютировал тизер «Счастливчика Хэнка» с Бобом Оденкерком

В Сети дебютировал тизер «Счастливчика Хэнка» с Бобом Оденкерком

11.01.2023

Стриминг АМС+ поделился на своем ютьюб-канале первым роликом по сериалу о кризисе среднего возраста.