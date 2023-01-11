Восьмой сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» станет финальным

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Последний сезон выйдет в двух частях: первые шесть эпизодов появятся в эфире 14 мая, вторые — в конце этого года.Оригинальный сериал Тhe Walking Dead основан на цикле комиксов. Он выходил в 2010-2022 годах. Его ответвление Fear the Walking Dead дебютировало в 2015-м.АМС подтвердил, что франшиза продолжится еще тремя сериалами: о Мертвом городе; Дэриле Диксоне, которого играет Норман Ридус; Рике и Мишонн в исполнении Эндрю Линкольна и Данай Гуриры. Даты выхода новых проектов пока не названы.