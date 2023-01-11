«Фабельманы» и «Дом Дракона» получили «Золотой глобус»

Фото: кадр из фильма «Фабельманы»

Главной награды за драматический фильм удостоили «Фабельманов» Стивена Спилберга. Его же наградили как лучшего режиссера в этой категории.Награду среди мюзиклов или комедий получили «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, которого наградили и за лучший сценарий.За актерскую работу в драме отметили Кейт Бланшет, сыгравшую успешного композитора и дирижера в ленте «Тар», и Остина Батлера, воплотившего образ короля рок-н-ролла в «Элвисе». За актерскую работу в мюзикле или комедии отметили Мишель Йео за «Все везде и сразу» и Колина Фаррелла («Банши Инишерина»).Среди анимаций выделили «Пиноккио Гильермо дель Торо», среди драматических сериалов — «Дом Дракона».