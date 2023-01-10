Музей Востока в Москве представит выставку живописи Сергея Опульса

Проект «Перевал» готовился к 60-летию автора, но стал его посмертной экспозицией, сообщается в пресс-релизе учреждения.





На выставке покажут около 40 произведений, созданных художником в 1980-2021 годах. Пейзажи, в том числе архитектурные и жанровые, а также натюрморты посвящены Центральной Азии. Часть картин изображает ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда и другие архитектурные и культовые памятники древнего и средневекового Самарканда.





Сергей Опульс (Павлов) родился в Ташкенте, где окончил Художественное училище им. П.П. Бенькова. Он относил себя к школе Павла Бенькова — среднеазиатскому импрессионистическому реализму. По окончании обучения Опульс поступил в вертолетное училище в Самарканде. Позже участвовал в Афганской войне, затем переехал в Петербург и вернулся к изобразительному искусству.





За 40 лет творческой работы принял участие в 160 выставках. Его полотна хранятся в частных коллекциях в Узбекистане и России, странах СНГ и Европы, США, Израиле и Австралии, а также в музеях Петербурга, Мурманска, Коломны, городов Беларуси, Литвы, Украины и других государств.





Выставка работает с 20 января по 8 марта.





Фото: пресс-служба Музея Востока