Сериал по настольной игре Dungeons and Dragons выйдет на Paramount+

Стриминг заказал производство восьми серий ТВ-адаптации ролевой фэнтези-игры «Подземелья и драконы», сообщил Deadline.





Автором сценария пилота и режиссером первой серии выступит Роусон Маршалл Тёрбер, снявший один из самых просматриваемых фильмов Netflix «Красное уведомление». Производством займутся студии eOne и Paramount Pictures, которые в марте выпустят совместный фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Отмечается, что создатели хотят запустить не только сериал, но и масштабную вселенную с разными проектами.





Оригинальная игра D&D дебютировала в 1974 году. В ней действуют люди, эльфы, орки и другие фантастические существа, которые участвуют в войнах, поисках сокровищ и других событиях.





В прошлом году Paramount+ представил сериал по мотивам игры Halo. Он стал одним из самых популярных оригинальных проектов стриминга в 2022 году и получил второй сезон.





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