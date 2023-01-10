Сериал по настольной игре Dungeons and Dragons выйдет на Paramount+

10.01.2023

Сериал по настольной игре Dungeons and Dragons выйдет на Paramount+
Стриминг заказал производство восьми серий ТВ-адаптации ролевой фэнтези-игры «Подземелья и драконы», сообщил Deadline.

Автором сценария пилота и режиссером первой серии выступит Роусон Маршалл Тёрбер, снявший один из самых просматриваемых фильмов Netflix «Красное уведомление». Производством займутся студии eOne и Paramount Pictures, которые в марте выпустят совместный фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров».  Отмечается, что создатели хотят запустить не только сериал, но и масштабную вселенную с разными проектами.

Оригинальная игра D&D дебютировала в 1974 году. В ней действуют люди, эльфы, орки и другие фантастические существа, которые участвуют в войнах, поисках сокровищ и других событиях. 

В прошлом году Paramount+ представил сериал по мотивам игры Halo. Он стал одним из самых популярных оригинальных проектов стриминга в 2022 году и получил второй сезон.

Фото: Pixabay