Умерла сценаристка «Долгих проводов» Наталия Рязанцева

Заслуженная деятельница искусств РСФСР скончалась на 85-м году жизни, сообщила в соцсетях ее коллега Елизавета Симбирская.





Сценаристка, профессор ВГИКа умерла 6 января. Подробности не уточняются. Симбирская назвала коллегу любимым мастером, интересовавшейся всем и всеми женщиной, которая была «терпеливой к глупостям студентов и режиссеров».





Рязанцева родилась в Москве, окончила ВГИК. В середине 1960-х годов дебютировала в художественном кино в «Крыльях» Ларисы Шепитько, к которым написала сценарий вместе с Валентином Ежовым. Также выступила сценаристкой «Долгих проводов» Киры Муратовой, первой ленты Ильи Авербаха и еще нескольких фильмов режиссера, за которым была замужем до его смерти. Также в ее фильмографии — сказка «Аленький цветочек», мелодрама «Портрет жены художника» и др. Помимо драматургической работы, занималась преподаванием на ВКСР и во ВГИКе.





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