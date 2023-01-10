Трейлер обновленного «Титаника» появился к прокату в честь 25-летия фильма

Культовый фильм Джеймса Кэмерона вернется на экраны ко Дню святого Валентина. Новый ролик можно увидеть на ютьюбе кинокомпании Paramount.





10 февраля в повторный прокат выйдет отреставрированная версия фильма в формате 3D 4K HDR с высокой частотой кадров. Возвращение приурочено к юбилею фильма-катастрофы, получившего 11 «Оскаров».





«Титаник» рассказывает историю запретной любви между Джеком (Леонардо Ди Каприо) и Розой (Кейт Уинслет) на фоне гибели «непотопляемого» лайнера, затонувшего в Атлантике в первом же рейсе.





Эпическая драма дебютировала в 1997 году и стала самой кассовой лентой в мире. Сегодня она занимает третье место в списке самых финансово успешных кинокартин. Кэмерон отвечал за сценарий и постановку ленты. Также он значится среди продюсеров вместе с Джоном Ландау и Рэй Санчини.





В минувшем декабре на экраны вышел долгожданный сиквел «Аватара» Кэмерона. По итогам четырех недель касса «Пути воды» превысила $1,7 млрд. Режиссер уже подтвердил, что студия «Дисней» согласна на создание еще трех частей франшизы. Ранее он говорил, что съемки сиквелов будут зависеть от финансовых показателей проката «Аватара 2».



