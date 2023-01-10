Новый выставочный сезон в Музее русского импрессионизма откроют «Отличники»

10.01.2023
Экспозиция посвящена зарубежным поездкам отечественных художников рубежа XIX-XX веков, сообщила пресс-служба учреждения.
Выставка «Отличники» откроется 9 февраля и продлится до 23 мая. Проект представит «новый виток развития русского искусства», начатый молодыми авторами на рубеже столетий: от академических работ Генриха Семирадского до импрессионистических экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и других живописцев.
В экспозицию войдут работы Исаака Бродского, Василия Шухаева, Михаила Демьянова, Александра Яковлева и других мастеров из фондов Русского музея, Третьяковки, Краснодарского художественного музея и других заведений и частных собраний.
Также музей представит спецпроект с произведениями европейских мастеров, имена которых фигурируют в переписках и воспоминаниях художников из России, посвященных заграничным выездам. Посетители увидят работы Камиля Коро, Гюстава Курбе, Эжена Каррьера и др. из Пушкинского музея.
Фото: Борис Кустодиев. «В Булонском лесу». 1904. Калужский музей изобразительных искусств /
пресс-служба Музея русского импрессионизма