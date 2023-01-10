В Москве начались съемки ленты «Другая поляна» по рассказам Кира Булычева

Фильм станет частью киновселенной «Хронос», сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).





Картина основана на нескольких рассказах автора, посвященных параллельным историям страны. Действие развивается в недалеком технологически продвинутом будущем. Центральный персонаж Никита случайно натыкается на вход в параллельный мир, который оказывается «другой Россией» — страной, не оправившейся после кризиса 1990-х годов. Там он встречает своего двойника и его семью. До закрытия портала между вселенными Никита должен успеть найти самого себя и сделать выбор.





Фантастическую картину снимает актер Дмитрий Ендальцев по сценарию Дмитрия Белосохова, который также занимается продюсированием проекта вместе с Эльбором Черновым. В ролях — Николай Новоселов, Ангелина Пахомова, Полина Кутепова и др. Фильм планируют выпустить в кинотеатрах летом. Онлайн-премьера намечена на осень.





В прошлом году дебютировал альманах «Хронос» по трем произведениям Булычева.





Фото: пресс-служба ИРИ