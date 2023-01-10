А24 представил дебютный трейлер фильма «Бо боится» с Хоакином Фениксом
А24 представил дебютный трейлер фильма «Бо боится» с Хоакином Фениксом
10.01.2023
Ролик по третьей полнометражной ленте американского режиссера Ари Астера опубликовали на ютьюб-канале студии.
В трейлере представили главного героя — мужчину по имени Бу (Феникс), который после известия о смерти матери вспоминает нечто тревожное из своего прошлого, сталкивается с ядовитым пауком, культом сирот, наемником на медведе, монстром и другими ужасами. Судя по ролику, в фильме будут сцены с живыми актерами и анимационными персонажами.
Астер («Реинкарнация», «Солнцестояние») выступил постановщиком, сценаристом и продюсером кинокартины. Продюсированием проекта также занимались Ларс Кнудсен, Элиза Альварес, Леонард Блаватник, Лука Боргезе и др.
Премьера детективной драмеди назначена на 21 апреля.