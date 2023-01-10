Отечественный кинохит «Чебурашка» может получить продолжение

Фото: кадр из фильма «Чебурашка»

По его словам, создатели семейной ленты «Чебурашка» рассматривают съемки продолжения истории. Конкретные планы он раскрывать не стал.К утру 10 января фильм Дмитрия Дьяченко заработал более 3,082 млрд рублей, став самой кассовой картиной в российском прокате. Планку в 3 млрд рублей ранее перешагивали только «Аватар» (2009) и «Холоп» (2019).По словам продюсера, фильм «попал в запрос аудитории». Если бы в прокате оставались голливудские блокбастеры, то сборы «Чебурашки» за девять дней были бы «скромнее». Однако он все равно вышел бы на эти показатели, но медленнее, добавил Троцюк. Он назвал фильм «универсальным событийным хитом», форма которого привлекла разных зрителей, а также выразил надежду на его длительный прокат.По мнению собеседника издания, успех «Чебурашки» говорит о жизнеспособности отечественной киноиндустрии и позволяет оптимистичнее смотреть в ее будущее.