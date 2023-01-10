На Premier дебютировал шпионский триллер «Русские»

10.01.2023

На Premier дебютировал шпионский триллер «Русские»
Сериал о российских шпионах под прикрытием создан по книге нелегальной разведчицы, полковника СВР РФ Елены Вавиловой и ее соавтора Андрея Бронникова, сообщила пресс-служба сервиса.

«Русские» стартовали на стриминге 10 января. Сериал режиссера Дениса Нейманда рассказывает о разведчиках Вере (Екатерина Молоховская) и Антоне (Петр Рыков), живущих двойной жизнью. В США они изображают супругов. Их главная цель заключается в срыве американской операции, направленной на развал российской экономики.

По словам Рыкова, актеры беседовали с прототипами своих персонажей. На встречах с ними у него было «детское ощущение», как будто они общались с космонавтами, поделился актер.

После премьеры в Сети «Русских» покажут на НТВ.

Фото: Pixabay