На Premier дебютировал шпионский триллер «Русские»

Сериал о российских шпионах под прикрытием создан по книге нелегальной разведчицы, полковника СВР РФ...
Экспозиция будет работать в РОМИИ в Ростове-на-Дону с 14 января по 17 сентября, сообщила пресс-слу...
Кинокритики тепло приняли постапокалиптический сериал от HBO по игре «Одни из нас». Об этом свидетел...
Музыкальное состязание состоится 21–26 марта на малой родине композитора — в Великом Новгороде, сооб...
В опубликованном на ютьюбе студии ролике показали нового персонажа киновселенной Marvel. Им стал М...
Сериал о российских шпионах под прикрытием создан по книге нелегальной разведчицы, полковника СВР РФ...
Экспозиция будет работать в РОМИИ в Ростове-на-Дону с 14 января по 17 сентября, сообщила пресс-слу...
Кинокритики тепло приняли постапокалиптический сериал от HBO по игре «Одни из нас». Об этом свидетел...
Музыкальное состязание состоится 21–26 марта на малой родине композитора — в Великом Новгороде, сооб...
В опубликованном на ютьюбе студии ролике показали нового персонажа киновселенной Marvel. Им стал М...
Проект Российского научного фонда посвящен отечественным ученым, сохраняющим культуру страны. Об э...
Студия Marvel рассматривает создание шоу по комиксам Strange Academy, где Стивен Стрэндж и другие ...
Заявки на участие в творческих сменах 2023 года принимает Российское духовое общество, сообщила прес...
Семейная комедия Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом за всю историю. Об этом го...
Рейтинг наиболее скачиваемых на пиратских сайтах проектов уходящего года составил Torrentfreak. На...
Регион закупит ДК на колесах в рамках реализации нацпроекта «Культура», сообщил ТАСС глава областн...
Мероприятия по случаю 150-летия композитора стартуют с концерта на Новой сцене Мариинки, сообщила пр...
В уходящем году не стало известных в стране и мире актеров, певцов, режиссеров, государственн...
Актер Даг Кокл прокомментировал на Reddit рекаст в проекте «Ведьмак» от Netflix.
Режиссер рассказал Empire о своем отношении к историям, которые не удалось рассказать, в том числе и...
Представители компаний-участниц Московского инновационного кластера прошли обучение в Digital IP, со...
Изменения в HBO Max, связанные со слиянием головной компании стриминга Warner Media с Discovery, п...
Работы на объектах пройдут в рамках программы Минкультуры РФ «Консервация» в 2023 году, сообщила п...
Сценарии появились в открытом доступе в рамках ежегодного проекта Read the Screenplay издания Deadli...
Танцовщик не выступит со спектаклем «Распутин» в Театре Арчимбольди, сообщил его директор Джанмари...
10.01.2023