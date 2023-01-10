Открывается выставка «Иван Айвазовский. Наставники и последователи»

10.01.2023

Открывается выставка «Иван Айвазовский. Наставники и последователи»
Экспозиция будет работать в РОМИИ в Ростове-на-Дону с 14 января по 17 сентября, сообщила пресс-служба музея.

Проект посвящен Году педагога и наставника в РФ. Его основу составляют подлинные работы главного мариниста отечественного искусства XIX века из фонда Музея изобразительных искусств. Посетители увидят «Лунную ночь», «Черное море», «Гибель Помпеи», портрет градоначальника Нахичевани-на-Дону Арутюна Халибяна.

Также будет представлено полотно «Берег Черного моря» Максима Воробьева, у которого Иван Айвазовский учился писать пейзажи. Выставку дополнили работы учеников и последователей художника — Н.Чернецова, Л.Лагорио, В.Орловского, А.Боголюбова.

Фото: пресс-служба РОМИИ