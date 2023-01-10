Появились первые отзывы критиков на адаптацию The Last of Us

10.01.2023

Появились первые отзывы критиков на адаптацию The Last of Us
Кинокритики тепло приняли постапокалиптический сериал от HBO по игре «Одни из нас». Об этом свидетельствуют данные Rotten Tomatoes.

На момент написания заметки рейтинг шоу на сайте составил 100%. Все отзывы критиков были положительными. Многие из них отметили: проект уже претендует на звание лучшего сериала 2023 года и задает новый стандарт адаптации видеоигр. Также эксперты похвалили игру Беллы Рамси и Педро Паскаля и любовь шоураннеров Нила Дракманна и Крэйга Мэйзина к оригиналу.

Тереза Лаксон (The Beat) назвала сериал «данью уважения игре». По мнению Фико Канджано (CineXpress), «верному первоисточнику шоу удалось улучшить оригинальный материал с помощью изящных дополнений». Создатели сделали историю более эффектной, позволив зрителям сосуществовать с персонажами так, как это было невозможно в игре, добавил Росс Бонэйм (Collider). Игра Рамси и Паскаля обогатила оригинал для поклонников, а также сделала сериал привлекательным для новой аудитории, отметил Саймон Карди (IGN) .

Шоу дебютирует 15 января.

Фото: кадр из трейлера The Last of Us