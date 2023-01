Появились первые отзывы критиков на адаптацию The Last of Us

Фото: кадр из трейлера The Last of Us

На момент написания заметки рейтинг шоу на сайте составил 100%. Все отзывы критиков были положительными. Многие из них отметили: проект уже претендует на звание лучшего сериала 2023 года и задает новый стандарт адаптации видеоигр. Также эксперты похвалили игру Беллы Рамси и Педро Паскаля и любовь шоураннеров Нила Дракманна и Крэйга Мэйзина к оригиналу.Тереза Лаксон (The Beat) назвала сериал «данью уважения игре». По мнению Фико Канджано (CineXpress), «верному первоисточнику шоу удалось улучшить оригинальный материал с помощью изящных дополнений». Создатели сделали историю более эффектной, позволив зрителям сосуществовать с персонажами так, как это было невозможно в игре, добавил Росс Бонэйм (Collider). Игра Рамси и Паскаля обогатила оригинал для поклонников, а также сделала сериал привлекательным для новой аудитории, отметил Саймон Карди (IGN) .Шоу дебютирует 15 января.