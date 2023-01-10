Стартовал мультимедийный проект «Хранители культурного наследия»

10.01.2023
В центре внимания — археологи, историки, лингвисты, фольклористы и другие исследователи, работающие при поддержке фонда. На сайте представлены четыре раздела: археология, фольклористика, языкознание, охрана памятников истории и культуры. В них опубликованы истории 12 ученых из разных городов РФ, которые рассказывают о проблемах сохранения культуры страны, научной работе и личных переживаниях.
Истории сопровождаются фото, видеокадрами, аудиозаписаями и 3D-графикой, которая позволяет рассматривать скалы и строения. Также пользователи могут сыграть в игру, посетить научную лабораторию, послушать и спеть песни, расшифровать почерк предков.
Фото: скриншот с сайта culture.rscf.ru