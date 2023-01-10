«Доктор Стрэндж» может получить спин-офф в виде сериала

10.01.2023
Студия Marvel рассматривает создание шоу по комиксам Strange Academy, где Стивен Стрэндж и другие герои обучали новое поколение волшебников. Об этом сообщил The Direct.
По его информации, каст сериала возглавят исполнитель роли Верховного чародея в киновселенной Мarvel Бенедикт Вонг и Сочил Гомес, сыгравшая Америку Чавес в «Мультивселенной безумия».
Также в шоу может появиться Бенедикт Камбербэтч, играющий Доктора Стрэнджа в MCU, и Риган Алайя, которая дебютирует в образе Зельмы Стэнтон в новом сериале «Железное сердце». Шоу выйдет на Disney+.
Сюжет может сосредоточиться на молодых волшебниках, которым необходимо научиться контролировать свои силы и использовать их. Это связано с намерением «Марвел» создать команду Молодых Мстителей, добавило издание. Студия не комментировала сообщения.
Фото: кадр из фильма «Мультивселенная безумия»