Стартовал прием заявок на фестивали-конкурсы детских духовых оркестров

10.01.2023
Заявки на участие в творческих сменах 2023 года принимает Российское духовое общество, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Подать заявки можно до 1 февраля. К участию приглашают детские духовые оркестры музшкол и ДШИ, любительские оркестры, ансамбли барабанщиков сельских, городских, региональных учреждений культуры, образования и других сфер. Возраст участников — 11-17 лет. Допускают коллективы, в которых играют не более 40 человек. В новом году фестивали пройдут в «Артеке», «Орленке» и «Смене».
Подробности по требованиям, оформлению анкет и конкурсному заданию можно узнать на сайте
Духового общества им. Валерия Халилова.
В проекте уже поучаствовали 3 тысячи музыкантов из разных регионов страны. Они изучали духовые дисциплины, а также консультировались по творческому продвижению.
Фото: Pixabay