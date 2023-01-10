Стартовал прием заявок на фестивали-конкурсы детских духовых оркестров

10.01.2023

Стартовал прием заявок на фестивали-конкурсы детских духовых оркестров
Заявки на участие в творческих сменах 2023 года принимает Российское духовое общество, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Подать заявки можно до 1 февраля. К участию приглашают детские духовые оркестры музшкол и ДШИ, любительские оркестры, ансамбли барабанщиков сельских, городских, региональных учреждений культуры, образования и других сфер. Возраст участников — 11-17 лет. Допускают коллективы, в которых играют не более 40 человек. В новом году фестивали пройдут в «Артеке», «Орленке» и «Смене». 

Подробности по требованиям, оформлению анкет и конкурсному заданию можно узнать на сайте Духового общества им. Валерия Халилова.  

В проекте уже поучаствовали 3 тысячи музыкантов из разных регионов страны. Они изучали духовые дисциплины, а также консультировались по творческому продвижению.

Фото: Pixabay