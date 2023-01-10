«Чебурашка» обновил рекорд по сборам в российском прокате

10.01.2023
Семейная комедия Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом за всю историю. Об этом говорят данные ЕАИС.
За девять дней в прокате «Чебурашка» заработал 3 082 245 млрд рублей. С этим результатом проект обошел предыдущего рекордсмена — «Холопа» с Милошем Биковичем, который дебютировал в 2019 году. Комедии удалось собрать более 3 млрд и обновить кассовый максимум за 46 дней в кинотеатрах.
Первой лентой в отечественном прокате с бокс-офисом более 3 млрд стал «Аватар», стартовавший в 2009 году. Он собрал 3,5 млрд рублей.
«Чебурашка» вышел на широкие экраны в первый день 2023 года. Картина основана на персонажах книг Эдуарда Успенского, впервые экранизированных в мультфильмах Романа Качанова. В фильме рассказывается самостоятельная история со знакомыми героями.
Фото: кадр из фильма «Чебурашка»