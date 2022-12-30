В Кировской области появятся два первых автоклуба и семь модельных библиотек

Регион закупит ДК на колесах в рамках реализации нацпроекта «Культура», сообщил ТАСС глава областного минкультуры Даниил Дворцов.





Автоклубы будут работать в селах. Они представляют собой машины со сценой-трансформером, звуковым, мультимедийным и другим необходимым оборудованием. Передвижные культурные центры создают для жителей сел и поселков, где нет домов культуры.





В наступающем году в регионе появятся семь модельных библиотек. В 2022-м открылось пять обновленных по нацпроекту учреждений, а к концу 2023 года их станет 25.





В планах на будущий год — ремонт школы искусств в Нагорске, добавил Дворцов. В этом году отремонтировали Нолинскую школу искусств, в 2021-м капремонт прошел в еще трех ДШИ.





Министр культуры рассказал о постройке нового ДК в Соколовке. По его словам, в 2019-2021 годах построили дом культуры в Рождественском и культурно-досуговый центр в Афанасьеве, а также отремонтировали девять сельских ДК.





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