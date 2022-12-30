В январе Мариинский театр откроет Год Рахманинова

30.12.2022
Мероприятия по случаю 150-летия композитора стартуют с концерта на Новой сцене Мариинки в Петербурге, сообщила пресс-служба учреждения.
5 января в Мариинском-2 состоится первый концерт Года Рахманинова, юбилей которого в наступающем году будет отмечаться по всей РФ.
«Мы вступаем в Год Рахманинова в России, и наше общее желание — отметить музыкой этот большой праздник. В Мариинском за этот год прозвучат почти все сочинения Сергея Васильевича», — отметил директор и худрук театра Валерий Гергиев.
Программа первого концерта, включающая сочинения разных жанров, продемонстрирует разнообразие и богатство творчества Рахманинова. Публика услышит концертную версию его первой оперы «Алеко», «Симфонические танцы» и Рапсодию на тему Паганини.
Фото: Валентин Барановский / Мариинский театр