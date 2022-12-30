Участники МИК изучили интеллектуальное право как бизнес-актив

Участники МИК изучили интеллектуальное право как бизнес-актив

30.12.2022

Представители компаний-участниц Московского инновационного кластера прошли обучение в Digital IP, сообщила пресс-служба образовательного центра.