Джордж Мартин рассказал о возможной отмене спин-оффов «Игры престолов»

30.12.2022

Джордж Мартин рассказал о возможной отмене спин-оффов «Игры престолов»
Изменения в HBO Max, связанные со слиянием головной компании стриминга Warner Media с Discovery, повлияли на разработку проектов по фэнтези-франшизе. Об этом писатель и сценарист написал в своем блоге.

По его словам, «пару проектов отложили на полку». При этом Мартин не назвал их мертвыми, поскольку к ним можно легко вернуться. Также он отметил, что одни «преемники» оригинального сериала продвигаются быстрее, чем другие. И не один из них не получил зеленый свет.

«Все изменения в HBO Max, безусловно, повлияли на нас», — добавил создатель книжного цикла «Песнь льда и пламени», легшего в основу «Игры престолов».

Мартин выразил надежду на то, что скоро один из проектов может быть согласован. 

В настоящее время он дописывает «Ветра зимы», предпоследнюю книгу цикла, а также работает над вторым сезоном «Дома Дракона» и сериалом «Дикие карты» по его одноименной антологии для стриминга Peacock. 

Ранее стало известно, что среди спин-оффов «Игры престолов» разрабатываются история про Джона Сноу, экранизация «Повести о Дунке и Эгге» и др.

Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»