Опубликованы полные сценарии «Бэтмена» Ривза и «Достать ножи 2» Джонсона

Сценарии появились в открытом доступе в рамках ежегодного проекта Read the Screenplay издания Deadline: так оно отмечает фильмы-претенденты на кинопремии в 2023 году.





Сценарий новой версии кинокомикса «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли включает 129 страниц. Его авторами стали Питер Крейг и сам режиссер. Проект начинался как спин-офф для Бена Аффлека, предыдущего исполнителя роли Бэтмена, который мог бы выступить режиссером. После его отказа Ривз и Крейг решили сделать отдельную от расширенной вселенной DC историю с акцентом на Брюсе Уэйне как детективе. По сюжету он второй год патрулирует Готэм-сити, сотрудничая с лейтенантом Гордоном (Джеффри Райт), а также Селиной Кайл (Зои Кравиц). Авторы исследуют обе стороны Брюса Уэйна — эксцентричного миллиардера и линчевателя в маске, а также границы его партнерства с героиней Кравиц.





132-страничный сценарий «Достать ножи: Стеклянная луковица» написал постановщик детектива Райан Джонсон. Он же придумал главного героя — частного детектива Бенуа Блана, которого играет Дэниел Крейг. Впервые персонаж дебютировал в ленте «Достать ножи» 2019 года.





Фото: кадр из фильма «Бэтмен»