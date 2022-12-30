Миланский театр отменил выступления Сергея Полунина

30.12.2022
Танцовщик не выступит со спектаклем «Распутин» в Театре Арчимбольди, сообщил его директор Джанмарио Лонгони в комментарии Corriere della Sera.
Театр отменил два концерта Полунина по согласованию с ним, уточнил Лонгони. По его словам, «сейчас не та атмосфера, чтобы давать спектакль и ожидать от него положительных эмоций» (цитата по ТАСС
).
Полунин должен был выступить 28 и 29 января. Летом ему пришлось отменить спектакли в Милане из-за травмы.
В начале декабря миланский «Ла Скала» открыл сезон премьерой оперы «Борис Годунов» с Ильдаром Абдразаковым в роли Ивана Грозного. В постановке участвовали Анна Денисова, Алексей Марков и другие артисты из РФ. Руководство театра подчеркивало, что не откажется от спектаклей российских авторов. В его афишу также входят балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Чайковского.
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