Панк-икона Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года

Британский дизайнер скончалась в Лондоне, сообщается в соцсетях модного дома Vivienne Westwood.





Вествуд умерла в окружении семьи 29 декабря. До последних дней она занималась дизайном, творчеством, написанием книги, отмечается в сообщении.





Вивьен Вествуд известна как создательница панк-стиля и его икона, а также основательница бренда имени себя, который существует с начала 1980-х годов. Долгое время в профессиональном сообществе ее не признавали, но позже Вествуд получила не только британские награды как лучший дизайнер, но и рыцарский титул дамы за вклад в моду. Одежда из ее первых коллекций хранится в лондонском музее. Также Вествуд известна активистской деятельностью в области экологии.





В этот же день в России скончался композитор, автор музыки к сотням кинокартин Эдуард Артемьев. Ему было 85 лет. А в Бразилии в возрасте 82 лет умер футболист Пеле.



