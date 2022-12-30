Панк-икона Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года

Панк-икона Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года

30.12.2022

Британский дизайнер скончалась в Лондоне, сообщается в соцсетях модного дома Vivienne Westwood.