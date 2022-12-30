Панк-икона Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года

Трейлер спецвыпусков британского фантастического сериала опубликовали на ютьюб-каналах ВВС и Docto...
Британский дизайнер скончалась в Лондоне, сообщается в соцсетях модного дома Vivienne Westwood. ...
Информацию о поведении актера на съемочной площадке сериала Netflix распространил в соцсетях DeuxMoi...
«Вокруг ТВ» составил топ-7 самых востребованных российских шоу уходящего года по версии читателей. Р...
Правительственную телеграмму от имени министра культуры России направили в Союз кинематографистов ...
Трейлер спецвыпусков британского фантастического сериала опубликовали на ютьюб-каналах ВВС и Docto...
Британский дизайнер скончалась в Лондоне, сообщается в соцсетях модного дома Vivienne Westwood. ...
Информацию о поведении актера на съемочной площадке сериала Netflix распространил в соцсетях DeuxMoi...
«Вокруг ТВ» составил топ-7 самых востребованных российских шоу уходящего года по версии читателей. Р...
Правительственную телеграмму от имени министра культуры России направили в Союз кинематографистов ...
Фонд кино назвал 14 отечественных кинопроектов, производство которых финансово поддержит в следующем...
Автор музыки к «Солярису», «Сталкеру», «Курьеру» и другим фильмам скончался в больнице. Об этом ТА...
Студия анонсировала экранизации книг «Малуша» Олега Роя и «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой, передае...
О возможном возвращении актера к образу Железного человека в киновселенной Marvel сообщил в соцсет...
Музыкальный номер актрисы Юлии Пересильд, который был снят в космосе, покажут в новог...
К концу декабря 2022 года учреждение посетили более 200 тысяч человек, сообщается в пресс-релизе Мин...
Прием заявок от дизайнеров на конкурс-креатон стартует 16 января, а на разработку линейки сувенирн...
Минкультуры РФ и Российская государственная библиотека подвели итоги отбора библиотек, которые приму...
Студия Red Star Games опубликовала на странице во «ВКонтакте» ролик по демоверсии Supernatural: Th...
Мурманская область в 2023 году станет съемочной площадкой для многосерийной историчес...
Американский актер ведет переговоры с Marvel Studios об участии в одном из ее будущих фильмов, соо...
Альманах о влиянии цифровых технологий на людей дебютирует эксклюзивно на стриминге. Ролик по прое...
Московские учреждения дополнительного образования проведут познавательные новогодние ...
Мариинский театр покажет 29 декабря на своей Новой сцене премьеру оперы Вольфганга Амадея Моцарта ...
28 декабря 2022 года в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи открыл...
30.12.2022