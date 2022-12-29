Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу смерти Эдуарда Артемьева

Правительственную телеграмму от имени министра культуры России направили в Союз кинематографистов РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Правительственную телеграмму от имени министра культуры России направили в Союз кинематографистов РФ, сообщила пресс-служба ведомства.





29 декабря в возрасте 85 лет скончался композитор, народный артист РФ Эдуард Артемьев.





«Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране. В его композициях, искренне полюбившихся миллионам россиян, гармонично переплетаются классика и современность. Завораживающие произведения Эдуарда Николаевича сопровождали множество известных фильмов и спектаклей», — говорится в сообщении.





Глава Минкультуры назвала уход композитора «невосполнимой утратой» для поклонников его творчества, профессионального сообщества и всей отечественной культуры. Также она передала соболезнования семье и близким людям автора.





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