Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу смерти Эдуарда Артемьева

Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу смерти Эдуарда Артемьева

29.12.2022

Правительственную телеграмму от имени министра культуры России направили в Союз кинематографистов РФ, сообщила пресс-служба ведомства.