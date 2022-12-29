Первый канал покажет снятый в космосе музыкальный номер Пересильд

29.12.2022

Первый канал покажет снятый в космосе музыкальный номер Пересильд

Музыкальный номер актрисы Юлии Пересильд, который был снят в космосе, покажут в новогоднюю ночь на Первом канале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», исполнит песню Александры Пахмутовой «Нежность», «находясь в состоянии невесомости в 400 км от Земли, на борту Международной космической станции».

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции (МКС). Космическая драма является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Фото: Pixabay