Первый канал покажет снятый в космосе музыкальный номер Пересильд

Фонд кино назвал 14 отечественных кинопроектов, производство которых финансово поддержит в следующем...
Автор музыки r «Солярису», «Сталкеру», «Курьеру» и другим фильмам скончался в больнице. Об этом ТА...
Студия анонсировала экранизации книг «Малуша» Олега Роя и «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой, передае...
О возможном возвращении актера к образу Железного человека в киновселенной Marvel сообщил в соцсет...
Музыкальный номер актрисы Юлии Пересильд, который был снят в космосе, покажут в новогодн...
Автор музыки r «Солярису», «Сталкеру», «Курьеру» и другим фильмам скончался в больнице. Об этом ТА...
Студия анонсировала экранизации книг «Малуша» Олега Роя и «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой, передае...
О возможном возвращении актера к образу Железного человека в киновселенной Marvel сообщил в соцсет...
Музыкальный номер актрисы Юлии Пересильд, который был снят в космосе, покажут в новогодн...
К концу декабря 2022 года учреждение посетили более 200 тысяч человек, сообщается в пресс-релизе Мин...
Прием заявок от дизайнеров на конкурс-креатон стартует 16 января, а на разработку линейки сувенирн...
Минкультуры РФ и Российская государственная библиотека подвели итоги отбора библиотек, которые приму...
Студия Red Star Games опубликовала на странице во «ВКонтакте» ролик по демоверсии Supernatural: Th...
Мурманская область в 2023 году станет съемочной площадкой для многосерийной историчес...
Американский актер ведет переговоры с Marvel Studios об участии в одном из ее будущих фильмов, соо...
Альманах о влиянии цифровых технологий на людей дебютирует эксклюзивно на стриминге. Ролик по прое...
Московские учреждения дополнительного образования проведут познавательные новогодние ...
Мариинский театр покажет 29 декабря на своей Новой сцене премьеру оперы Вольфганга Амадея Моцарта ...
28 декабря 2022 года в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи открыл...
Свыше 300 тысяч жителей Луганской Народной Республики посетили выставки в рамках проекта «Наши тради...
Телевизионная премьера фильма Владимира Котта состоится на канале «Россия», сообщила пресс-служба ве...
Гастроли коллектива пройдут с 25 по 27 февраля в Красноярской филармонии, сообщила ее пресс-служба...
Ролик по экранизации книги Анны Богинской от создателей «Содержанок» появился на официальном YouTu...
Программа совместит выступления исполнителей в реальных костюмах и цифровых образах, говорится в с...
Кинопрокатная компания Capella Film опубликовала на ютьюбе ролик по сельскому триллеру в русской озв...
29.12.2022