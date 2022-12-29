Композитор Эдуард Артемьев умер в 85 лет

Автор музыки «Солярису», «Сталкеру», «Курьеру» и другим фильмам скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил его сын Артемий Артемьев.





Композитора не стало в четверг, 29 декабря. В начале месяца его госпитализировали в больницу, позже перевели в реанимацию из-за осложнений в связи с пневмонией.





В конце ноября Артемьев отметил 85-летие. В одним из последних интервью автор рассказал о планах написать оперу по «Степному волку» Германа Гессе. По его словам, роман идеально подходят для этого жанра. Автор собирался взяться за эту работу по завершении концертов для скрипки и для фортепиано, отметив, что «уже неважно», успеет ли он закончить оперу.





Эдуард Артемьев известен как автор многочисленных классических и электронных произведений, музыки к сотням кинокартин, в том числе Тарковского, Кончаловского, Михалкова и других режиссеров, а также спектаклей. Он стал одним из первых советских композиторов, начавших работать в жанре электронной музыки.





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