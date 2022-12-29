Участники конкурса «Дизайн-цех» разработают креативную линейку для московских организаций

Участники конкурса «Дизайн-цех» разработают креативную линейку для московских организаций

29.12.2022

Прием заявок от дизайнеров на конкурс-креатон стартует 16 января, а на разработку линейки сувенирной продукции — с 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства Москвы.