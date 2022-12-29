Участники конкурса «Дизайн-цех» разработают креативную линейку для московских организаций

Прием заявок от дизайнеров на двухдневный конкурс-креатон стартует 16 января, а подать задачу на разработку линейки сувенирной продукции можно начиная с 29 декабря.

Конкурсанты смогут переосмыслить сувенирную продукцию культурных точек столицы, а также государственных институций. Организатор «Дизайн-цеха» — Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Заявочная кампания для потенциальных участников продлится до 31 января включительно на официальном сайте Агентства.

К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые, сотрудники юридических лиц: дизайн-бюро, группы начинающих креаторов, студенты, связанные со сферами искусства, дизайна и рекламы. За основу конкурсантам предлагается взять элементы и образы Москвы, русской культуры и традиционных промыслов.

«Сотрудничество с молодыми специалистами – это своего рода инвестиция в развитие индустрии дизайна. Начинающие дизайнеры получат возможность обогатить свое портфолио и монетизировать результаты интеллектуальной деятельности. Причем среди их, возможно, первых заказчиков окажутся крупные столичные организации. А партнеры креатона в итоге повысят интерес молодой аудитории к своим коллекциям, предложив по-новому взглянуть на них. Кроме того, “Дизайн-цех” направлен на раскрытие и воплощение нашего культурного кода в современном дизайне. В сочетании с современными технологиями и актуальными дизайнерскими решениями узнаваемые образы и смыслы могут приобретать новое звучание», — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участников объединят в 25 команд по 3–5 человек. Погрузиться в нюансы создания визуальных концептов им помогут профессиональные менторы из числа дизайнеров и представителей партнеров. Список решений, которые могут предложить конкурсанты обширный: предметы одежды и интерьера, аксессуары, арт-объекты, коллаборации с существующими брендами. Приветствуются диджитал-разработки и фиджитал-атрибуты.

По итогам «Дизайн-цеха» лучшие решения будут реализованы на официальных городских площадках.

Из подавших заявку будут отобраны участники «Дизайн-цеха». Для них организуют этап самостоятельной подготовки. На этом этапе команды смогут изучить дополнительные материалы и встретиться с партнерами треков.

Сам креатон пройдет 13–14 февраля 2023 года. По итогам двух дней каждая команда презентует свое решение на питчинге, а жюри выберет пять победителей. В феврале команды смогут доработать свои решения с партнерами-заказчиками, а также с производителями одежды, мерча, сувенирной продукции, предметов арта, интерьера и др.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для стимулирования креативного бизнеса и развитию города силами креативных индустрий. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.

Фото: пресс-служба