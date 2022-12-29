В Заполярье снимут драму о спасении челюскинцев в Арктике

Прием заявок от дизайнеров на двухдневный конкурс-креатон стартует 16 января, а подать задачу на р...
Минкультуры РФ и Российская государственная библиотека подвели итоги отбора библиотек, которые приму...
Студия Red Star Games опубликовала на странице во «ВКонтакте» ролик по демоверсии Supernatural: Th...
Мурманская область в 2023 году станет съемочной площадкой для многосерийной исторической...
Американский актер ведет переговоры с Marvel Studios об участии в одном из ее будущих фильмов, соо...
Прием заявок от дизайнеров на двухдневный конкурс-креатон стартует 16 января, а подать задачу на р...
Минкультуры РФ и Российская государственная библиотека подвели итоги отбора библиотек, которые приму...
Студия Red Star Games опубликовала на странице во «ВКонтакте» ролик по демоверсии Supernatural: Th...
Мурманская область в 2023 году станет съемочной площадкой для многосерийной исторической...
Американский актер ведет переговоры с Marvel Studios об участии в одном из ее будущих фильмов, соо...
Альманах о влиянии цифровых технологий на людей дебютирует эксклюзивно на стриминге. Ролик по прое...
Московские учреждения дополнительного образования проведут познавательные новогодние ...
Мариинский театр покажет 29 декабря на своей Новой сцене премьеру оперы Вольфганга Амадея Моцарта ...
28 декабря 2022 года в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи открыл...
Свыше 300 тысяч жителей Луганской Народной Республики посетили выставки в рамках проекта «Наши тради...
Телевизионная премьера фильма Владимира Котта состоится на канале «Россия», сообщила пресс-служба ве...
Гастроли коллектива пройдут с 25 по 27 февраля в Красноярской филармонии, сообщила ее пресс-служба...
Ролик по экранизации книги Анны Богинской от создателей «Содержанок» появился на официальном YouTu...
Программа совместит выступления исполнителей в реальных костюмах и цифровых образах, говорится в с...
Кинопрокатная компания Capella Film опубликовала на ютьюбе ролик по сельскому триллеру в русской озв...
28 декабря во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи заработала Лаборатория детско...
По состоянию на 28 декабря шоу спустилось на второе место, пропустив вперед третий сезон «Эмили в ...
Председатель совета директоров студии Юлиана Слащева сообщила о разработке полнометражных мультфил...
Съемки проекта о спасательной операции в Чукотском море в 1930-е годы стартуют в начале 2023 года, с...
29.12.2022