В Заполярье снимут драму о спасении челюскинцев в Арктике

29.12.2022

В Заполярье снимут драму о спасении челюскинцев в Арктике

Мурманская область в 2023 году станет съемочной площадкой для многосерийной исторической драмы «Челюскин. Первые», Она расскажет о спасательной операции в Арктике в 30-х годах прошлого века, сообщили в министерстве культуры Заполярья.

Сейчас группа выбирает съемочные локации в Мурманской области. Параллельно ведутся работы по созданию копии самолетов, участвующих в спасательной операции челюскинцев, идет подготовка к строительству декораций элементов парохода.

Шоураннером сериала станет Федор Бондарчук.

Фото: Pixabay