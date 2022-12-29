Российские разработчики представили тизер игры по сериалу «Сверхъестественное»

29.12.2022
Студия Red Star Games опубликовала на странице во «ВКонтакте» ролик по демоверсии Supernatural: The Game.
В тизере показали юных братьев Винчестеров, их дом, а также знаменитый Chevrolet Impala 1967 года. За кадром слышен голос их отца Джона Винчестера.
Игра будет состоять из пяти глав, первая из которых будет распространяться бесплатно. Она станет приквелом к оригинальному американскому сериалу, который выходил в 2005-2020 годах. Первая часть расскажет историю детства братьев Винчестеров. В следующих частях главным героем станет Дин Винчестер, который будет развиваться как самостоятельный охотник на нечисть.
Авторы отмечают, что игра создается при поддержке фанатов Supernatural. Развитию проекта можно помочь донатами, лайками и репостами.
Сериал повествует об охотниках на нечисть Дине и Сэме Винчестерах. Они ездят по США на черном шевроле, расследуя паранормальные явления и сражаясь с демонами, призраками и др. Главные роли исполнили Дженсен Эклс и Джаред Падалеки.
Фото: кадр из трейлера Supernatural: The Game