PREMIER показал трейлер томского фантастического сериала «Соцсети»
PREMIER показал трейлер томского фантастического сериала «Соцсети»
29.12.2022
Альманах о влиянии цифровых технологий на людей дебютирует эксклюзивно на стриминге. Ролик по проекту опубликован на его ютьюб-канале.
Сериал из шести эпизодов снят в Томске начинающими режиссерами Валентиной Коровниковой, Баяром Барадиевым, Асаадом Аббудом, Александром Дмитренко (GEX). В касте значатся Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Евгений Шварц, Эльдар Калимулин, Иван Мулин и др.
Истории объединяет время и место действия — недалекое будущее в Томске, а также тема одиночества человека в современном цифровом мире. Героине новеллы «100% счастья» (Аксенова) помощник с ИИ помогает контролировать «уровень счастья», отслеживая влияние на ее организм еды, занятий, людей. Общение с понравившимся ей парнем он воспринимает как угрозу.
Премьера «Соцсетей» состоится 7 января. В этот день на PREMIER появятся сразу все серии.