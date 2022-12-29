Во Владимире открылась лаборатория Российской государственной детской библиотеки «#ЗнайЧитай»

«#ЗнайЧитай» — это площадка по приобщению к чтению с использованием интерактивных элементов на материалах истории русской письменности, русских народных и авторских сказок. В состав каждой лаборатории входят тематические инсталляции «История русской письменности», «Сказка», «Сказки нашего края» и книжная витрина для сменных экспозиций. На этих площадках можно проводить экскурсии, книжные и иллюстративные выставки, познавательные занятия, мастер-классы, театрализованные чтения.

В церемонии открытия лаборатории приняли участие Заместитель Губернатора Владимирской области Владимир Куимов, заместитель директора РГДБ Илья Гавришин, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова, директор Департамента культуры Владимирской области Ольга Демина, заместитель директора Департамента образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Запруднова, Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская.

В этот же день в лаборатории состоялось первое занятие – мастер-класс по изготовлению фигурки одного из символов местной идентичности – Сунгирской лошадки, обнаруженной в ходе археологических раскопок стоянки древнего человека во Владимирской области.

В 2022 году лаборатории «#ЗнайЧитай» уже открылись в Тульской областной детской библиотеке и в Центральной районной детской библиотеке имени Горького в Нижнем Новгороде.

На 2023 год запланировано открытие еще нескольких таких площадок в региональных детских библиотеках.

Фото: Минкультуры РФ