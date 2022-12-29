Более 300 тысяч человек посетили выставки в рамках проекта «Наши традиции»

Проект, призванный познакомить жителей новых регионов с богатейшими коллекциями ведущих российских музеев, стартовал в августе 2022 года. На сегодняшний день в нем принимают участие 15 федеральных учреждений культуры и Общероссийский фестиваль природы.

«По итогам пяти месяцев реализации проекта можно с уверенностью говорить о его успешности – растет количество посетителей выставки, увеличивается число площадок. Эти экспозиции разнообразны по своей тематике и наполнению – они посвящены и истории, и деятелям культуры и искусства, и народному творчеству. Благодаря этому межрегиональному проекту мы создаем единое культурное пространство, сохраняем и приумножаем наши общие традиции, знакомим с ними подрастающее поколение», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

К концу 2022 года в ЛНР было открыто 37 выставок на 23 площадках, при этом шесть выставочных проектов уже представили в нескольких учреждениях культуры. Площадками для временных экспозиций стали музеи, дворцы культуры, библиотеки, цирк, филармония, образовательные учреждения, а также открытые выставочные пространства в скверах Луганска.

В январе 2023 года планируется открыть еще четыре выставочных проекта: «География сказки» Государственного центрального музея кино, «Золотой век Юрия Григоровича» Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, «Живите так, как вас ведёт звезда…» (к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина) и «Я сам: В.В. Маяковский в портретах, шаржах, фотографиях» Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.

Фото: Минкультуры РФ