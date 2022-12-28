Отечественная комедия «Непослушник» дебютирует на телевидении

28.12.2022
Телевизионная премьера фильма Владимира Котта состоится на канале «Россия», сообщила пресс-служба вещателя.
«Непослушник» с Виктором Хориняком в главной роли выйдет в эфир 6 января в 20:55.
По сюжету блогер Дима снимает жесткие пранки и выкладывает в соцсетях. После ролика из церкви, где служит его друг детства, на Диму заводят дело. Он решает спрятаться от правоохранителей в сельском монастыре, выдав себя за друга-послушника.
По словам постановщика, проект представляет собой и комедию положений, и работу «о фундаментальных вещах». «Непослушник» помогает обрести надежду на то, что «настоящая любовь может победить любой цинизм», добавил Котт.
Вместе с Хориняком («Последний богатырь») в ленте сыграли Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин.
Фото: телеканал «Россия»