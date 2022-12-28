Оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса выступит в Красноярске

28.12.2022
Гастроли коллектива пройдут с 25 по 27 февраля в Красноярской филармонии, сообщила ее пресс-служба.
По словам гендиректора учреждения Евгения Стодушного, оркестр привезет новую программу, в которой исполнит сочинения Чайковского в авторской интерпретации основателя и худрука коллектива Курентзиса.
В первый день солисты musicAeterna представят струнные квартеты Шостаковича. Во второй — увертюры увертюры к «Лоэнгрину», «Тангейзеру», «Парсифалю» и другим операм Вагнера.
В финальный день публику ждет новая симфоническая программа, посвященная образу Италии в творчестве Чайковского. В нее войдут фантазия «Франческа да Римини» по «Божественной комедии» Данте, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира и Итальянское каприччио.
В прошлом году musicAeterna дал два концерта в Красноярске.
Фото: Alexandra Muravyeva