START представил тизер сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой
START представил тизер сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой
28.12.2022
Ролик по экранизации книги Анны Богинской от создателей «Содержанок» появился на официальном YouTube-канале стриминга.
История развивается вокруг успешной и привлекательной Анны (Аксенова), окруженной друзьями. После трагической гибели супруга она переосмысливает все и продолжает жить, не торопясь заводить новые отношения. Однажды Анна влюбляется в мужчину, который осознанно манипулирует ею. Она понимает это с самого начала, но решает продолжить общение, чтобы разобраться в повторяющемсе водовороте нездоровых отношений в ее жизни.
В ролях — Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев и др. Сериал снял Артем Аксененко («Медиатор»). Сценарий адаптировал Михаил Зубко.
Шоу планируют выпустить в наступающем году. Точную дату релиза сообщат дополнительно.