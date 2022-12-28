Вышел трейлер «Хищников» на русском языке

Кинопрокатная компания Capella Film опубликовала на ютьюбе ролик по сельскому триллеру в русской озвучке.
Пара городских жителей переезжает в деревню, чтобы жить на природе, выращивать помидоры и разводить скот. Однако спокойствие и гармонию их жизни нарушают враждебно настроенные местные жители, противостояние с которыми перерастает в войну с непредотвратимыми последствиями.
Триллер снял испанский режиссер Родриго Сорогойен по сценарию своей давней соратницы Изабель Пенья. В ролях — Марина Фоис, Дени Меноше, Луис Саера, Диего Анидо, Мари Коломб и другие актеры.
«Хищники» дебютировали в мае на Каннском кинофестивале. Фильм также показывали на смотрах в Брюсселе, Сан-Себастьяне, Хельсинки, Ванкувере, Анталии, Чикаго, Хайфе, Любляне, Рио-де-Жанейро и др.
Лента производства Испании и Франции выйдет в российский прокат 2 февраля. Онлайн-релиз запланирован на март.