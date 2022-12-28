Во Владимире открылась лаборатория РГДБ #ЗнайЧитай

28 декабря во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи заработала Лаборатория детского и подросткового чтения, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Проект #ЗнайЧитай разработали сотрудники РГДБ при поддержке Министерства культуры. Он представляет собой площадку по приобщению детей и подростков к чтению с помощью элементов, созданных на основе истории русской письменности и сказок. В ее составе есть инсталляции, посвященные русским народным сказкам, а также местным сказкам, и книжная витрина со сменными экспозициями. Площадка также предназначена для экскурсий, выставок, мастер-классов и других занятий.





В день открытия в лаборатории провели первое занятие: участники изготовили фигурки Сунгирской лошадки — местного символа. Ее раскопали на месте стоянки древних людей Сунгирь, обнаруженной в 1955 году на окраине Владимира.





В этом году лаборатории #ЗнайЧитай открылись в Туле и Нижнем Новгороде. В 2023-м планируется открыть аналогичные площадки в еще нескольких регионах.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ