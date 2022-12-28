«Уэнсдэй» уступила лидерство в списке самых популярных сериалов Netflix

По состоянию на 28 декабря шоу опустилось на второе место, пропустив вперед третий сезон «Эмили в Париже». Об этом свидетельствуют данные FlixPatrol.





Тройку лидеров по просмотрам замкнул «Ведьмак: Происхождение», несмотря на низкие оценки зрителей и критиков.





«Уэнсдэй» дебютировала 23 ноября и продержалась на первом месте рейтинга почти месяц. За это время просмотры шоу перевалили за 1 млрд часов, что сделало его третьим проектом Netflix с этим результатом. Сериал также стал вторым самым популярным шоу стриминга на английском языке после «Очень странных дел 4».





Комедийный хоррор переносит повзрослевшую Уэнсдэй из дома семейки Аддамс в академию «Невермор», где учатся студенты с разными особенностями. Там она социализируется, изучает свои способности и разгадывает тайну убийств, неким образом связанных с ее родителями.





Фото: кадр из сериала «Уэнсдэй»