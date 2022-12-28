Вышел трейлер фильма «Непослушная» с Александром Петровым и Асей Резник

Ролик по эротической драме опубликован на ютьюб-канале компании-прокатчика «Наше кино».





Студентка-эколог Эля защищает лесопарк, на месте которого планируют возвести небоскреб. На нее обращает внимание владелец компании-застройщика Матвей. Состоятельный мужчина пытается «купить» девушку разными способами и всякий раз получает отказ. Он предлагает ей пожить с ним в его доме по его правилам. Если после этого она не изменит свое мнение, то он свернет проект застройки парка. Эля соглашается, когда он действительно останавливает работы.





Вместе с Петровым и Резник в фильме снялись Семен Арзуманов, Ян Цапник, Анна Чурина, Никита Тарасов, Владислав Ветров. Ленту снял Дмитрий Суворов («Одна») по сценарию Федора Деревянского («Коты Эрмитажа»).





Кинотеатральная премьера эротической драмы состоится 14 февраля.



