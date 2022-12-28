Вышел трейлер фильма «Непослушная» с Александром Петровым и Асей Резник

28.12.2022

Вышел трейлер фильма «Непослушная» с Александром Петровым и Асей Резник
Ролик по эротической драме опубликован на ютьюб-канале компании-прокатчика «Наше кино».

Студентка-эколог Эля защищает лесопарк, на месте которого планируют возвести небоскреб. На нее обращает внимание владелец компании-застройщика Матвей. Состоятельный мужчина пытается «купить» девушку разными способами и всякий раз получает отказ. Он предлагает ей пожить с ним в его доме по его правилам. Если после этого она не изменит свое мнение, то он свернет проект застройки парка. Эля соглашается, когда он действительно останавливает работы.

Вместе с Петровым и Резник в фильме снялись Семен Арзуманов, Ян Цапник, Анна Чурина, Никита Тарасов, Владислав Ветров. Ленту снял Дмитрий Суворов («Одна») по сценарию Федора Деревянского («Коты Эрмитажа»).

Кинотеатральная премьера эротической драмы состоится 14 февраля.


Фото: кадр из трейлера фильма «Непослушная»