Федор Бондарчук станет шоураннером исторического сериала «Челюскин. Первые»

Съемки проекта о спасательной операции в Чукотском море в 1930-е годы стартуют в начале 2023 года, сообщает РИА Новости.





Съемки планируют провести в павильонах, а также в реальной местности. Для этого специалисты ищут подходящие места в Архангельской и Мурманской областях, а также в Магаданской области и на Чукотке. В настоящее время команда создает копии самолетов, участвовавших в спасении челюскинцев, готовится к строительству декораций и делает костюмы.





Актерский состав проекта не раскрывается. Кто станет сценаристом и режиссером, тоже не уточняется.





В 1933 году пароход «Челюскин» с пассажирами на борту вышел из Мурманска в направлении Владивостока. Однако в пути он оказался полностью заблокирован льдами. Судно дрейфовало около пяти месяцев, а после сильного сжатия оно повредилось и затонуло. Экипаж и пассажиры успели выгрузиться на льды. При эвакуации погиб один человек. Оставшиеся 104 человека возвели бараки, в которых провели два зимних полярных месяца. Все были эвакуированы советскими летчиками, совершившими 23 полета к лагерю челюскинцев. Операцию разработал Валериан Куйбышев.





Фото: Русский матрос. Общественное достояние