Португальская певица Теолинда Хоакина де Соуза Ланса скончалась во Франции

Португальская певица Теолинда Хоакина де Соуза Ланса скончалась во Франции

28.12.2022

Ушла из жизни певица португальского происхождения Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, больше известная как Линда де Суза. Об этом сообщает ФАН.