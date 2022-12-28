Сиквел «Достать ножи» вошел в топ-10 фильмов Netflix по дебютным сборам

28.12.2022
Кинокартина «Стеклянная луковица» о детективе Бенуа Бланке в первый уик-энд набрала 82 млн часов просмотров и стала шестой по этому показателю. Об этом THR сообщили в пресс-службе стриминга.
Glass Onion: A Knives Out Mystery дебютировал на платформе 23 декабря — в рождественский уик-энд. За три дня он набрал 82,1 млн просмотрочасов, что поставило его позади драмы «Непрощенная» с Сандрой Баллок (86 млн часов, четвертое место) и экшн-триллера «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом (89 млн часов, пятое место).
Самый успешный дебют был у комедийного боевика «Красное уведомление» — 148 млн часов. В тройке лидеров — сатира «Не смотрите наверх» (111 млн часов) и фантастика «Проект «Адам» (92 млн часов).
Фильм вышел на стриминге после ограниченного кинопроката, продлившегося неделю. По данным журнала, за это время он успел заработать около $13 млн. THR назвал этот результат успешным.
Фото: кадр из фильма «Достать ножи 2»