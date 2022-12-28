В здании консерватории в Санкт-Петербурге переделают дворы и главный зал

28.12.2022
Кровля и главный зал Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге изменят свою конфигурацию в процессе реконструкции здания. Как сообщила пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», получено разрешение от властей города на проведение работ по проекту реконструкции и реставрации.
Деревянные силовые элементы на кровле будут заменены на металлические с сохранением исторических видов, уже начаты работы по замене стропильной системы кровли и ее покрытию. Внешний облик исторического здания будет восстановлен.
Полный монтаж кровли планируется завершить в июне 2023 года.
Здание консерватории, которое относится к особо ценным объектам культурного наследия народов России, находится на реставрации уже несколько лет.
Фото: Pixabay