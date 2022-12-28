ГИМ: памятник Минину и Пожарскому простоит без реставрации минимум 200 лет

28.12.2022
Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве сможет простоять без масштабной реставрации как минимум 200 лет после работ, законченных в ноябре этого года.
Такой прогноз дал директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин в эфире проекта «Предметный разговор» онлайн-студии музея.
Почти двухлетняя реставрация памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади была завершена ко Дню народного единства в 2022 году.
Памятник входит в комплекс Государственного исторического музея. Комплексная реставрация памятника была проведена впервые с 1931 года.
Это первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году.
Фото: Pixabay