ГИМ: памятник Минину и Пожарскому простоит без реставрации минимум 200 лет

28.12.2022

ГИМ: памятник Минину и Пожарскому простоит без реставрации минимум 200 лет

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве сможет простоять без масштабной реставрации как минимум 200 лет после работ, законченных в ноябре этого года.

Такой прогноз дал директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин в эфире проекта «Предметный разговор» онлайн-студии музея.

Почти двухлетняя реставрация памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади была завершена ко Дню народного единства в 2022 году.

Памятник входит в комплекс Государственного исторического музея. Комплексная реставрация памятника была проведена впервые с 1931 года.

Это первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. 

Фото: Pixabay