В Туле начала работать выставка вещей Льва Толстого и картин его жены

28.12.2022
Более 50 экспонатов, в том числе картины, костюмы, книги, предметы быта и фотографии семьи Льва Толстого, показали в Тульском музее-усадьбе «Ясная Поляна».
Экспозиция посвящена зимним традициям семьи писателя, рассказала ТАСС заведующая экспозиционным отделом музея-усадьбы Мария Аршакян.
Выставка, которая будет работать до 22 января 2023 года, рассказывает о том, как семья русского писателя готовилась к встрече Рождества, об их зимних традициях и развлечениях.
Большая часть экспонатов представлена из мемориального фонда музея «Ясная Поляна», кроме этого, также будут экспонироваться картины авторов, которые иллюстрируют усадьбу Толстых в зимнее время.
Звуковым сопровождением выставки станет музыка из балета «Щелкунчик».
Фото: Pixabay